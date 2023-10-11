Video Dünya Gazze'de hayat durma noktasında... Enerji santralinin yakıtı saat 14'te bitiyor! | Video
Gazze'de hayat durma noktasında... Enerji santralinin yakıtı saat 14'te bitiyor! | Video

Gazze'de hayat durma noktasında... Enerji santralinin yakıtı saat 14'te bitiyor! | Video

11.10.2023 | 11:06

İsrail'in günlerdir vurduğu ve abluka altına aldığı Gazze'de hayat durma noktasında. Gazze Enerji Kurumu, "Saat 14.00'ten sonra elektrik olmayacak, tek enerji santralinin yakıtı bitiyor" açıklamasını yaptı.

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