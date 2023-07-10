Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik NATO ziyareti öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsveç'in üyelik süreci ile ilgili konuşan Erdoğan, "Kimse bizden taviz beklemesin" ifadelerini kullandı." Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." Diyen Başkan Erdoğan'ın sözleri uluslararası medyanın bir numaralı gündemi oldu. NATO'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek mesajı gelirken Avrupa medyasından Avrupa Türkiye'ye muhtaç çıkışı geldi.