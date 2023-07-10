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Haberler Galeri Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç
Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:35

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik NATO ziyareti öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsveç'in üyelik süreci ile ilgili konuşan Erdoğan, "Kimse bizden taviz beklemesin" ifadelerini kullandı." Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." Diyen Başkan Erdoğan'ın sözleri uluslararası medyanın bir numaralı gündemi oldu. NATO'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek mesajı gelirken Avrupa medyasından Avrupa Türkiye'ye muhtaç çıkışı geldi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç

Tüm dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da… Litvanya'da gerçekleşecek zirve öncesi konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde birinci sıraya yerleşti. NATO'dan anında destek mesajı gelirken uluslararası yayın organları 'Avrupa Türkiye'ye muhtaç' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere birazdan Vilnius'a hareket edeceğiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirini arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız.

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Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç

İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük.

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç

Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz.

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç

Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz.

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