Başkan Erdoğan'dan kritik zirve öncesi NATO liderlerine çağrı: "AB kapısını açın İsveç'in önünü açalım" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin "Kimse bizden taviz ve anlayış beklemesin. Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda NATO liderlerine çağrıda bulunan Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım." dedi.
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