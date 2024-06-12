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Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:05

SON DAKİKA | Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: Tek seferde 100 ateşleme! Katil devlet 'alarm' verdi!

Son dakika haberi: Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikası sürerken; Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattığı belirtildi. Lübnan'daki bazı yerel medyada Hizbullah'ın en az bir seferde 100 füze ateşlediği bildirildi. Times of Israel gazetesinin haberinde ise sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İşte detaylar...

AA
SON DAKİKA | Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: Tek seferde 100 ateşleme! Katil devlet ’alarm’ verdi!

Son dakika haberi... Hizbullah Hareketi'nin, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik 8 Ekim 2023'ten bu yana en yoğun füze saldırılardan birini başlattığı belirtildi.

SON DAKİKA | Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: Tek seferde 100 ateşleme! Katil devlet ’alarm’ verdi!

İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısının meydana geldiği ifade edildi.

Haberde, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celil bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

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SON DAKİKA | Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: Tek seferde 100 ateşleme! Katil devlet ’alarm’ verdi!

Taberiya kentine yönelik Hizbullah'ın ilk defa saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

İSRAİL 'ALARM' VERDİ!

Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan topraklarından İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yaklaşık 90 saldırının tespit edildiği ve bazılarının etkisi hale getirildiği, bazılarının ise yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

SON DAKİKA | Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: Tek seferde 100 ateşleme! Katil devlet ’alarm’ verdi!

İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Hizbullah saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

SON DAKİKA | Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: Tek seferde 100 ateşleme! Katil devlet ’alarm’ verdi!

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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