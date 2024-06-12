Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
10:05
SON DAKİKA | Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: Tek seferde 100 ateşleme! Katil devlet 'alarm' verdi!
Son dakika haberi: Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikası sürerken; Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattığı belirtildi. Lübnan'daki bazı yerel medyada Hizbullah'ın en az bir seferde 100 füze ateşlediği bildirildi. Times of Israel gazetesinin haberinde ise sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İşte detaylar...