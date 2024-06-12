Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı | Video
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikası sürerken; Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattığı belirtildi. Lübnan'daki bazı yerel medyada Hizbullah'ın en az bir seferde 100 füze ateşlediği bildirildi. Times of Israel gazetesinin haberinde ise sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İşte detaylar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:12
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı | Video 12.06.2024 | 11:18
07:25
Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video 12.06.2024 | 08:45
04:33
ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video 11.06.2024 | 13:59
00:19
Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video 11.06.2024 | 14:07
02:10
Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video 11.06.2024 | 13:07
02:44
Pakistan'da bayram hazırlığı: Develer geleneksel motiflerle süslendi | Video 11.06.2024 | 13:07
02:05
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video 11.06.2024 | 13:04
00:23
10:02
Apple, yeni güncellemesini tanıttı! iPhone'larda yapay zeka hamlesi | Video 11.06.2024 | 08:45
00:41
ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video 10.06.2024 | 15:32
00:16
Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video 10.06.2024 | 13:05
05:23
İtalya Başbakanı Meloni ve Macaristan Başbakanı Orban’dan AP zaferi | Video 10.06.2024 | 12:37
00:31
Hindistan’da otobüse saldırı: 10 ölü | Video 10.06.2024 | 11:38
08:33
04:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshetti | Video 10.06.2024 | 08:46
01:40
Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü | Video 09.06.2024 | 15:35
01:16
07:55
Japonlar, Türk müzikleri eşliğinde halay çekti | Video 09.06.2024 | 10:55
02:05
01:31
Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı | Video 09.06.2024 | 08:48