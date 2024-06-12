Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı | Video

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikası sürerken; Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattığı belirtildi. Lübnan'daki bazı yerel medyada Hizbullah'ın en az bir seferde 100 füze ateşlediği bildirildi. Times of Israel gazetesinin haberinde ise sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İşte detaylar...