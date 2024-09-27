Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:20

SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

Son dakika haberleri... Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, bu kez de Lübnan'a peş peşe saldırılar düzenliyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırılarda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını belirtti. İran medyası ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın güvende olduğunu kaydetti. Öte yandan, saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'de yaptığı konuşmanın hemen ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

Son dakika haberleri... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bölgeden dumanlar yükseldiği kaydedildi.

SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

HİZBULLAH ANA KARARGAHI HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

İran medyası ve Hizbullah kaynakları ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 773 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

SON DAKİKA