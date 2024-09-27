SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

HİZBULLAH ANA KARARGAHI HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

İran medyası ve Hizbullah kaynakları ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.