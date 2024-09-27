Giriş Tarihi: 27.09.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
20:20
SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri... Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, bu kez de Lübnan'a peş peşe saldırılar düzenliyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırılarda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını belirtti. İran medyası ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın güvende olduğunu kaydetti. Öte yandan, saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'de yaptığı konuşmanın hemen ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.