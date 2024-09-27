Video Haber SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi
SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

27.09.2024 | 19:14

Son dakika haberleri... Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, bu kez de Lübnan'a peş peşe saldırılar düzenliyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırılarda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi. Saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'de yaptığı konuşmanın hemen ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

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