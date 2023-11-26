Giriş Tarihi: 26.11.2023 06:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
07:45
Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı
Son dakika haberleri: İsrail ile Hamas arasındaki rehine rakasında kriz sona erdi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "İsrail esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uymadığı" için esir takasının ertelendiğini duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mutabakatın uygulanmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, "Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından 13 İsrailli ve 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. İşte detaylar...