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Haberler Galeri Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 26.11.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 07:45

Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: İsrail ile Hamas arasındaki rehine rakasında kriz sona erdi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "İsrail esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uymadığı" için esir takasının ertelendiğini duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mutabakatın uygulanmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, "Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından 13 İsrailli ve 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Katil İsrail güçleri Gazze'deki soykırımlarının ardından Hamas ile 4 günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında taraflar arasında karşılıklı esir takası yapıldı. Dünya gözünü Gazze'ye çevirmişken esir takası ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "İsrail esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uymadığı" için esir takasının ertelendiğini duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mutabakatın uygulanmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, "Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından 13 İsrailli ve 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler...

Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

05.39: İsrail polisi, serbest bırakılması öncesi Filistinli kadının Doğu Kudüs'teki evini bastı

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Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

03.21: İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinli serbest bırakıldı.

02.12: Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin insanca muamele gördüklerini söyledikleri ifade edildi.

Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

02.01: İzzeddin el-Kassam Tugayları, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edilen yabancı uyruklu sayısının 4 olduğu bildirdi.

01. 24: Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı

Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

13 İSRAİLLİ REHİNE SERBEST BIRAKILDI

23.58: Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 13 İsrailli esir ve 7 yabancı uyruklu kişinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini açıkladı.

21.58: Katar Dışişleri Bakanlığı: Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak

20.02: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in insani ara anlaşması şartlarına uymadığını belirterek, 2'inci esir grubunun serbest bırakılmasının ertelendiğini açıkladı.

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