Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Katil İsrail güçleri Gazze'deki soykırımlarının ardından Hamas ile 4 günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında taraflar arasında karşılıklı esir takası yapıldı. Dünya gözünü Gazze'ye çevirmişken esir takası ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "İsrail esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uymadığı" için esir takasının ertelendiğini duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mutabakatın uygulanmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, "Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından 13 İsrailli ve 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler...