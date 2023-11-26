İsrail ile Hamas arasında 2’nci esir takası yapıldı | Video 26.11.2023 | 10:14 İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında 2’nci esir takası yapıldı. Hamas 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi, İsrail ise 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani arada 3'ncü güne girilirken, dünyanın beklediği 2'nci esir takası da gerçekleşti. İnsani yardım kuruluşu Kızılhaç'tan edinilen bilgilere göre, Hamas'ın 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktığı kaydedildi. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA da İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 39 Filistinliyi serbest bıraktığını duyurdu.

GECİKME YAŞANMIŞTI

Hamas, İsrail yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene dek 2'nci esir takasının erteleneceğini duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, esir takası konusundaki sorunların çözüldüğünü ve takasta 2'nci etabın başlayacağını ifade etmişti. Yaşanan kısa gecikmenin ardından esir takası gerçekleşmişti.

4 GÜNLÜK İNSANİ ARA VERİLMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nde 4 günlük insani ara verilmesine karar verilmişti. 24 Kasım saat 07:00'de başlayan insani ara süresince İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli mahkum ile Gazze'deki 50 İsrailli esirin takas edileceği belirtilmişti. Cuma günü gerçekleşen ilk esir takasında çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk mahkum serbest bırakılmıştı.