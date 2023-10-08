İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu! ’Savaş’ durumu ilan edildi: Gazze’ye ağır bombardıman!

11.36 İsrail ordusunun, Lübnan'dan fırlatılan iki rokete yanıt olarak topçu atışlarıyla bölgeyi yeniden vurduğu belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı. Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in de Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

11.31 Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev hedef alındı. Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, bombalanan evlerden bazıları da tamamen yıkıldı.

Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki evi hedef alınan Ebu Rakab ailesinden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. En-Neccar ailesine ait üç katlı bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaralandı.