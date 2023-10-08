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Giriş Tarihi: 08.10.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 13:28

İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas'tan Aksa Tufanı operasyonu! 'Savaş' durumu ilan edildi: Gazze'ye ağır bombardıman!

Son dakika haberleri: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını açıkladı. Operasyon İsrail'de şok etkisi yarattı. Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü. İsrail hükümeti yaşananların ardından savaş ilan etti ve Gazze'ye bombardıman başlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi. Öte yandan Türkiye yaşanan gerilim sonrası devreye girdi. Başkan Erdoğan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın her türlü işgalinin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı, taraflara itidal çağrısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu! ’Savaş’ durumu ilan edildi: Gazze’ye ağır bombardıman!

Son dakika haberleri: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattı. İsrail de Aksa Tufanı'na karşılık olarak "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattığını açıkladı.

İşte dakika dakika son gelişmeler:

İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu! ’Savaş’ durumu ilan edildi: Gazze’ye ağır bombardıman!

12.12 İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'ni bir sonraki duyuruya kadar kapattı. El Halil Vakıflar Genel Müdürü Nadal Caberi, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalciler, İbrahim Camisi'ni bir sonraki duyuruya kadar kapatıyor. Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı kayıtlara geçiriyor." ifadelerini kullandı.

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İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu! ’Savaş’ durumu ilan edildi: Gazze’ye ağır bombardıman!

11.36 İsrail ordusunun, Lübnan'dan fırlatılan iki rokete yanıt olarak topçu atışlarıyla bölgeyi yeniden vurduğu belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı. Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in de Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

11.31 Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev hedef alındı. Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, bombalanan evlerden bazıları da tamamen yıkıldı.

Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki evi hedef alınan Ebu Rakab ailesinden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. En-Neccar ailesine ait üç katlı bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaralandı.

İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu! ’Savaş’ durumu ilan edildi: Gazze’ye ağır bombardıman!

11.28 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 313 sivilin hayatını kaybettiğini, 1990 sivilin de yaralandığını duyurdu.

11.00 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın saldırısının intikamının alınacağını belirterek, "Onları yok edeceğiz ve İsrail Devleti ile vatandaşlarına yaşattıkları bu kara günün intikamını güçlü bir şekilde alacağız" dedi.

İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu! ’Savaş’ durumu ilan edildi: Gazze’ye ağır bombardıman!

10.59 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 350'ye yükseldiği bildirildi.

10.57 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi. Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.

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