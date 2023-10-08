İsrail-Filistin savaşı son dakika gelişmeleri: Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu! ’Savaş’ durumu ilan edildi: Gazze’ye ağır bombardıman!

Son dakika haberleri: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını açıkladı. Operasyon İsrail'de şok etkisi yarattı. Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü. İsrail hükümeti yaşananların ardından savaş ilan etti ve Gazze'ye bombardıman başlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi. Öte yandan Türkiye yaşanan gerilim sonrası devreye girdi. Başkan Erdoğan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın her türlü işgalinin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı, taraflara itidal çağrısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...