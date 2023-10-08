Video Dünya İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor | Video
İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor | Video

İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor | Video

08.10.2023 | 08:41

İsrail ordusunun Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na karşı başlattığı 'Demir Kılıç Operasyonu'nu kapsamında Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sabah saatlerinde İsrail güçlerine yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşılık İsrail 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında hava harekatıyla Hamas'ı havadan vurmaya başladı. İsrail- Gazze hattındaki çatışmalar devam ederken İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze sınırına yaptığı tank sevkiyatı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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