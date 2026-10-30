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Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında
Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:25
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:27
Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında
Son dakika... Türkiye'de de bir kesim tarafından yıllardır "Ortadoğu'daki tek demokratik ülke" olarak pazarlanan İsrail'in faşist yüzü deşifre oldu. Oylarını artıran Filistinli partilere karşı ırkçı saldırı furyası başladı. Netanyahu ve destekçileri bir yandan da Türkiye ve Katar'ın seçimlere müdahale ettiği yalanını ortaya attı.