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Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:27

Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

Son dakika... Türkiye'de de bir kesim tarafından yıllardır "Ortadoğu'daki tek demokratik ülke" olarak pazarlanan İsrail'in faşist yüzü deşifre oldu. Oylarını artıran Filistinli partilere karşı ırkçı saldırı furyası başladı. Netanyahu ve destekçileri bir yandan da Türkiye ve Katar'ın seçimlere müdahale ettiği yalanını ortaya attı.

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Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

Son dakika! Soykırımcı İsrail devletinde salı günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından sandıktan belirsizlik çıkmasının yankıları sürüyor. Meclise göndermeleri muhtemel 19 milletvekiliyle koalisyon kurulması konusunda kilit konuma yerleşen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden siyasi partiler, ülkenin hedefi haline geldi.

Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

Önceki seçimleri genel olarak "İsrail'in bir demokrasi olduğuna inanmadıkları ve bu söyleme meşruiyet kazandırmak istemedikleri" için boykot eden İsrail vatandaşı Filistinliler, bu seçimlere büyük katılım gösterdi.

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Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yüksek katılımıyla, kesinleşmemiş kısmi resmi sonuçlara göre, Mansur Abbas liderliğindeki Raam'ın 7, üç partinin birleşiminden oluşan Ortak Liste'nin ise 12 milletvekilini meclise göndermeye hak kazanması, tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

Dikkati çeken bu başarı, koalisyon hesaplarında Raam ve Ortak Liste'yi kilit bir konuma taşıdı. Ancak daha seçim günü başlayan saldırılar artarak devam ediyor.

Filistinlileri temsil eden partilerin seçimlere katılımı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir'in başvurusuyla engellenmek istendi.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, eylül sonlarında Arap partilerinin ve bazı adayların seçimlere katılımının yasaklanması kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müttefikleri, seçim günü ırkçı ifadeler içeren paylaşımlarıyla seçmenlerini provoke ederek sandığa çekmeye çalıştı.

Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich, Filistinli seçmenlerin sandığa gitmesini "tehdit unsuru" olarak sundu.

OYLAR ÇALINDI İFTİRASI

Netanyahu'nun partisi Likud'dan gelen 'Arap partileri seçimi çaldı' iddiasının ardından yeni bir iddia da Merkez Seçim Kurulu başkanından geldi.

Yargıç Noam Sohlberg, iç istihbarat şefine yazdığı mektupta 'yabancı ülkelerin seçimlere müdahale ettiğine' ilişkin şüpheler bulunduğunu yazdı.

Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

İsrail'deki seçimlere müdahale etmek amacıyla Ortak Liste ve Raam Partisi'ne yurtdışından fon aktarıldığı iddiaları basına yansıdı ve Türkiye ile Katar'ı suçladılar.

Güvenlik yetkilileri ise Arap partilerinin hile yaptığına dair herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.

Ülkedeki Demokrat liderler "Netanyahu'nun Filistinlilerin oylarını yok saymak istiyor" açıklamasını yaptı.

Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

KİRLİ PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı İsrail'de Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi blok da muhalefet lideri Gadi Eisenkot bloku da koalisyonu kuracak 61 milletvekiline ulaşamadı. ABD'nin Netanyahu ile Eisenkot'u bir araya getirerek ulusal birlik hükümeti kurmak istediği biliniyor. Diğer bir seçenek de Eisenkot'un kilit roldeki Arap partileri ile yeni bir koalisyon kurmak. Eisenkot "Siyonist askerlik hükümeti" kuracaklarını belirtti ama detay vermedi. İsrail'de muhalif lider Yair Golan, Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıkladı. Hükümet kuruluna kadar Netanyahu başbakan olarak kalacak. Bu sürecin haftalarca sürmesi bekleniyor.

İÇ SAVAŞ SENARYOLARI GÜNDEMDE

İsrail'de oyların yüzde 90'ı sayılırken, hükümet için gerekli çoğunluğun sağlanamaması sonrası farklı senaryolar da konuşulmaya başlandı. Üç hafta önce ABD istihbarat merkezi CIA, "İsrail'de siyasi kutuplaşma çok yüksek, iç savaş ihtimali çok yüksek" raporu yayınlamıştı. Seçimin ardından Netanyahu'ya karşı gösteriler başladı. İsrail'de Yahudi-Arap ortak hükümeti kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi. Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi.

#İSRAİL

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