Son dakika! Kanlı sandıktan faşizm çıktı! İsrail’de demokrasi ayaklar altında

KİRLİ PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı İsrail'de Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi blok da muhalefet lideri Gadi Eisenkot bloku da koalisyonu kuracak 61 milletvekiline ulaşamadı. ABD'nin Netanyahu ile Eisenkot'u bir araya getirerek ulusal birlik hükümeti kurmak istediği biliniyor. Diğer bir seçenek de Eisenkot'un kilit roldeki Arap partileri ile yeni bir koalisyon kurmak. Eisenkot "Siyonist askerlik hükümeti" kuracaklarını belirtti ama detay vermedi. İsrail'de muhalif lider Yair Golan, Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıkladı. Hükümet kuruluna kadar Netanyahu başbakan olarak kalacak. Bu sürecin haftalarca sürmesi bekleniyor.

İÇ SAVAŞ SENARYOLARI GÜNDEMDE

İsrail'de oyların yüzde 90'ı sayılırken, hükümet için gerekli çoğunluğun sağlanamaması sonrası farklı senaryolar da konuşulmaya başlandı. Üç hafta önce ABD istihbarat merkezi CIA, "İsrail'de siyasi kutuplaşma çok yüksek, iç savaş ihtimali çok yüksek" raporu yayınlamıştı. Seçimin ardından Netanyahu'ya karşı gösteriler başladı. İsrail'de Yahudi-Arap ortak hükümeti kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi. Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi.