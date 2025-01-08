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Haberler Galeri SON DAKİKA | SMO'dan 'cephe hattı' adımı: Terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:20

SON DAKİKA | SMO'dan 'cephe hattı' adımı: Terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi

Son dakika haberi... Suriye'de kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından iyice panikleyen ve işgal ettiği bölgeleri kaybetmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı. Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatları için yeni bir adım attı. Öte yandan; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, PKK/YPG'ye ültimatom verildiğini ve buna göre hareket etmemeleri durumunda gereğinin askeri harekat olacağını bildirdi.

SON DAKİKA | SMO’dan ’cephe hattı’ adımı: Terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi

Son dakika haberi: Suriye'de arkasına Amerika Birleşik Devletleri'ni alan terör örgütü PKK/YPG Suriye'de yaşanan devrimin ardından büyük bir çıkmaza girdi. İşgal ettiği bölgeleri kaybetmeye başlayan PKK/YPG'ye karşı Suriye Milli Ordusu yeni bir adım attı.

SON DAKİKA | SMO’dan ’cephe hattı’ adımı: Terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi

SMO HAREKETE GEÇTİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk etti.

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SON DAKİKA | SMO’dan ’cephe hattı’ adımı: Terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

SON DAKİKA | SMO’dan ’cephe hattı’ adımı: Terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi

ALARM SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ!

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

SON DAKİKA | SMO’dan ’cephe hattı’ adımı: Terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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