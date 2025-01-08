SON DAKİKA | SMO’dan ’cephe hattı’ adımı: Terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi

Son dakika haberi: Suriye'de arkasına Amerika Birleşik Devletleri'ni alan terör örgütü PKK/YPG Suriye'de yaşanan devrimin ardından büyük bir çıkmaza girdi. İşgal ettiği bölgeleri kaybetmeye başlayan PKK/YPG'ye karşı Suriye Milli Ordusu yeni bir adım attı.