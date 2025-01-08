Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
10:20
SON DAKİKA | SMO'dan 'cephe hattı' adımı: Terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı! Alarm seviyesine yükseltildi
Son dakika haberi... Suriye'de kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından iyice panikleyen ve işgal ettiği bölgeleri kaybetmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı. Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatları için yeni bir adım attı. Öte yandan; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, PKK/YPG'ye ültimatom verildiğini ve buna göre hareket etmemeleri durumunda gereğinin askeri harekat olacağını bildirdi.