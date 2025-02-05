Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:31
SON DAKİKA: Trump'ın küstah 'Gazze' sözlerinin ardındaki kirli plan ortaya çıktı! 4 milyar dolarlık rezervin peşindeler...
SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, 1.8 milyon Gazzeliyi Ürdün ve Mısır'a sürgün edeceklerini ve Gazze'yi ele geçireceklerini söyledi. Trump'ın küstah sözleri sonrası kirli planın detayları da ortaya çıkmaya başladı.