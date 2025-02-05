SON DAKİKA: Trump’ın küstah ’Gazze’ sözlerinin ardındaki kirli plan ortaya çıktı! 4 milyar dolarlık rezervin peşindeler...

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzeliler, şimdi de topraklarından tehcir edilme tehdidi altında. Uluslarası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım suçlusu ilan edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı. Tarihin utanç sayfalarına eklenen görüşme sonrası ortak basın toplantısı da düzenlendi. Trump, burada yaptığı konuşmada küstah ifadeler kullandı, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Filistinliler Mısır ve Ürdün'e gidecek, orada yaşayacak." dedi. Katil Netanyahu'nun ve siyonistlerin iştahını kabartan açıklamaların ardından kirli planın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.