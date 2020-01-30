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  • Son dakika! Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu

Son dakika! 'den salgının kalbi 'e '' operasyonu

Dünyanın korku ve endişeyle takip ettiği salgınından kötü haberler peş peşe geliyor. Virüs vakalarının sayısı 7 bini bulurken, ölü sayısı da 170 oldu. Öte yandan 'de bulunan vatandaşları için harekete geçti. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı '' operasyonuyla tahliye edilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Bu kişiler uçaktan inince de 14 gün karantinada kalacak.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 09:08

Sağlık Bakanlığı, 'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını 'ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı.

Karantina bölgesi olan Vuhan'dan alınacak vatandaşlar için hükümeti nezdinde girişimler yapıldı, gerekli izinler alındı. Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

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"Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan'daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak.

Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek. 'ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor."

Bakan Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü'nü de Vuhan'a özel olmak kaydıyla güncelledi.

- Uçağa gelmeden önce, tahliye edilecek kişilerden sağlıklı olduğuna dair (zorunlu kullanması gereken ilaçlar dahil) beyan alınacak. Vuhan Havalimanı'nda mümkün olursa bu kişiler ayrı bir alanda enfeksiyon hastalıkları uzmanınca muayene edilerek uçağa giriş yapacak.

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