Son dakika! Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu

Dünyanın korku ve endişeyle takip ettiği koronavirüs salgınından kötü haberler peş peşe geliyor. Virüs vakalarının sayısı 7 bini bulurken, ölü sayısı da 170 oldu. Öte yandan Türkiye Çin'de bulunan vatandaşları için harekete geçti. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Bu kişiler uçaktan inince de 14 gün karantinada kalacak.