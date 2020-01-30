Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu

Türkiye vatandaşlarını Çin'den getirtmek için operasyona başladı. Korona virüs vakalarının sayısı 7 bini bulurken, ölü sayısı da 170 oldu. Türkiye Çin'de bulunan vatandaşları için harekete geçti. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek.