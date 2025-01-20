Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
12:36
Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!
Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif gruplar ülkede yeni bir yönetim kurmuştu. Ahmed Eş Şara önderliğindeki geçiş hükümeti bütün silahlı grupları savunma bakanlığı çatısı altında toplamak istiyor. Ancak terör örgütü YPG bu konuya sıcak bakmayarak türlü bahanelerle süreci erteliyor. Teröristlerin meseleye "çözüm" adı altında sunduğu teklifin Şam tarafından reddedilmesi üzerine PKK'nın bölgedeki varlığı sona yaklaşmış oldu.