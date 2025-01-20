Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINDAN KABUL EDİLEMEZ İSTEKLER

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ise geçen hafta Suudi Arabistan'ın Eş-Şark Haber kanalına verdiği röportajda, temel taleplerinden birinin adem-i merkeziyetçi bir yönetim olduğunu ve PKK/YPG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre olmaya açık olduğunu ancak bunun ayrı bir "askeri blok" olarak gerçekleşmesini istediklerini ve terör örgütünün dağılmayacağını bildirdi.