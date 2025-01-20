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Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:36

Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif gruplar ülkede yeni bir yönetim kurmuştu. Ahmed Eş Şara önderliğindeki geçiş hükümeti bütün silahlı grupları savunma bakanlığı çatısı altında toplamak istiyor. Ancak terör örgütü YPG bu konuya sıcak bakmayarak türlü bahanelerle süreci erteliyor. Teröristlerin meseleye "çözüm" adı altında sunduğu teklifin Şam tarafından reddedilmesi üzerine PKK'nın bölgedeki varlığı sona yaklaşmış oldu.

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Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

Suriye'de kurulan yeni yönetim ülkedeki Esad karşıtı bütün silahlı grupları tek çatı altında Suriye Silahlı Kuvvetlerine entegre etmek istiyor.

Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

BÜTÜN SİLAHLI GRUPLARI SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BAĞLAMAK İSTİYORLAR

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara, silahlı grupların tamamının savunma bakanlığı altında birleştirileceğini bildirmişti.

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Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

EBU KASRA PKK/YPG'Yİ SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE ETMEYE ÇALIŞIYOR

21 Aralık'ta Suriye'nin yeni Savunma Bakanı olarak atanan Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, göreve geldiğinden bu yana Suriye'deki Esad karşıtı fraksiyonları tek bir komuta yapısı altında birleştirmeyi önceliklerinden birisi haline getirdi. Ebu Kasra terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiye olup yeni kurulacak Suriye ordusuna katılmasını talep etti.

Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINDAN KABUL EDİLEMEZ İSTEKLER

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ise geçen hafta Suudi Arabistan'ın Eş-Şark Haber kanalına verdiği röportajda, temel taleplerinden birinin adem-i merkeziyetçi bir yönetim olduğunu ve PKK/YPG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre olmaya açık olduğunu ancak bunun ayrı bir "askeri blok" olarak gerçekleşmesini istediklerini ve terör örgütünün dağılmayacağını bildirdi.

Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgüyü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

SAVUNMA BAKANI TEKLİFİ REDDETTİ

Ebu Kasra pazar günü bu öneriyi reddetti. Ebu Kasra, ülkenin kuzeydoğusunda konuşlu ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin, yeni kurulacak Suriye silahlı kuvvetleri içerisinde kendi bloklarını kurmalarına onay vermedi.

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