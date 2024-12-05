Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
10:44
Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme
Son dakika haberleri: Suriye'de Esad rejimine karşı 27 Kasım'da operasyon başlatan rejim karşıtı gruplar giderek güçleniyor. Halep, Tel Rıfat ve İdlib'de kontrolün ele geçirilmesinin ardından sıra Münbiç'e geldi. PKK/YPG terör örgütünün elinde tuttuğu Münbiç için yeni operasyona an meselesi gözüyle bakılıyor. Öte yandan rejimin kalesi olarak görülen Hama'da rejim karşıtı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. İşte bölgeden gelen son dakika haberleri…