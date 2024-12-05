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Haberler Galeri Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:44

Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme

Son dakika haberleri: Suriye'de Esad rejimine karşı 27 Kasım'da operasyon başlatan rejim karşıtı gruplar giderek güçleniyor. Halep, Tel Rıfat ve İdlib'de kontrolün ele geçirilmesinin ardından sıra Münbiç'e geldi. PKK/YPG terör örgütünün elinde tuttuğu Münbiç için yeni operasyona an meselesi gözüyle bakılıyor. Öte yandan rejimin kalesi olarak görülen Hama'da rejim karşıtı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. İşte bölgeden gelen son dakika haberleri…

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Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme

Son dakika haberleri: Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar, 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de ilerleyişi sürüyor. Esad rejimine yönelik operasyonlarına devam eden muhalif gruplar, kilit öneme sahip Hama kentini üç taraftan kuşattı.

Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama'dan sadece güneydeki Humus'a doğru tek çıkışın kaldığını belirterek, muhalif grupların Esad rejimi güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Hama'nın 3 ila 4 kilometre uzağında olduğunu ifade etti.

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Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Arap basınında yer alan haberlerde, muhalif grupların Hama'da bulunan Tal al-Nasiriyah, Rahbat al-Taslih, Maarshahur, Taybat Al-Imam, Halfaya ve Khattab'ın da bulunduğu birçok stratejik kasaba ve köyün kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı. Haberlerde, rejim güçlerinin Hama'daki birçok noktada geri çekildiği belirtildi.

Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme

SIRADA MÜNBİÇ VAR

Öte yandan SMO'nun, Tel Rıfat'ın ardından Fırat'ın batısındaki PKK/YPG kontrolündeki Münbiç için de operasyon hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

SON DAKİKA