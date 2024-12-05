Suriye’de geri sayım! Esad rejimi kuşatıldı, sıra oraya geldi: Katliam komutanı hakkında yeni gelişme

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Arap basınında yer alan haberlerde, muhalif grupların Hama'da bulunan Tal al-Nasiriyah, Rahbat al-Taslih, Maarshahur, Taybat Al-Imam, Halfaya ve Khattab'ın da bulunduğu birçok stratejik kasaba ve köyün kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı. Haberlerde, rejim güçlerinin Hama'daki birçok noktada geri çekildiği belirtildi.