Suriye’de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı

Rejim karşıtı muhaliflerin 28 Kasım'da başlattığı saldırıların devam ettiği Suriye'de harita değişti. Tel Rıfat ve İdlib'in tamamında, Halep'in ise büyük bölümünde kontrolü ele geçiren rejim karşıtı güçler, Hama'da ilerleyişine devam ediyor.