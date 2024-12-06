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Haberler Galeri Suriye'de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı
Giriş Tarihi: 06.12.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 07:20

Suriye'de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı

Rejim karşıtı muhaliflerin 28 Kasım'da başlattığı saldırıların devam ettiği Suriye'de harita değişti. Muhaliflerin başlattığı saldırı öncesindeki harita ile güncellenen operasyon bölgesi haritasına SABAH ulaştı. Kilis'e havanlarla saldırıların yapıldığı, Türkiye'ye sızmaların gerçekleştiği Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgesinin arasında kalan Tel Rıfat'taki YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu tarafından temizlendi. 4 binden fazla PKK/YPG'linin temizlenmesiyle Münbiç ile Tel Rıfat arasında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru da engellenmiş oldu. Suriye Milli Ordusunun hedefi ise şimdi Fırat'a kadar olan bölgenin yani Münbiç'in PKK terör örgütünün elinden alınması olacak.

Halit TURAN
Suriye’de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı

Rejim karşıtı muhaliflerin 28 Kasım'da başlattığı saldırıların devam ettiği Suriye'de harita değişti. Tel Rıfat ve İdlib'in tamamında, Halep'in ise büyük bölümünde kontrolü ele geçiren rejim karşıtı güçler, Hama'da ilerleyişine devam ediyor.

Suriye’de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı

Suriye Milli Ordusunun hedefi ise artık PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç. Rejim karşıtı muhaliflerin başlattığı saldırı sonrasında Suriye Milli Ordusu da hedefine Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat bölgesinin arasında kalan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı aldı.

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Suriye’de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı

Özellikle terör koridorunun önlenmesi için harekat bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Özel Harekat Başkanlığı'nın timlerini sürekli hedef alan Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristler bu bölgeden temizlendi.

Suriye’de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı

HARİTA DEĞİŞTİ

Kilis'e havan ile saldırıların yapıldığı, birçok eyleme katılan teröristlerin Türkiye'ye sızdığı 4 binden fazla terör unsurunun bulunduğu Tel Rıfat'ın PKK/YPG'nin alınmasıyla masadaki harita da değişti.

Suriye’de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı

Harekat bölgelerinin arasında "ur bölgesi" olarak adlandırılan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ın Suriye Milli Ordusu'nun "Özgürlük Şafağı" operasyonuyla eline geçmesiyle stratejik iki hava üssünün de kontrolü sağlanmış oldu.

Operasyon öncesi harita

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