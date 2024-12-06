Giriş Tarihi: 06.12.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
07:20
Suriye'de tümör sökülüp atıldı! SABAH, güncel operasyon bölgesi haritasına ulaştı
Rejim karşıtı muhaliflerin 28 Kasım'da başlattığı saldırıların devam ettiği Suriye'de harita değişti. Muhaliflerin başlattığı saldırı öncesindeki harita ile güncellenen operasyon bölgesi haritasına SABAH ulaştı. Kilis'e havanlarla saldırıların yapıldığı, Türkiye'ye sızmaların gerçekleştiği Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgesinin arasında kalan Tel Rıfat'taki YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu tarafından temizlendi. 4 binden fazla PKK/YPG'linin temizlenmesiyle Münbiç ile Tel Rıfat arasında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru da engellenmiş oldu. Suriye Milli Ordusunun hedefi ise şimdi Fırat'a kadar olan bölgenin yani Münbiç'in PKK terör örgütünün elinden alınması olacak.