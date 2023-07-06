Giriş Tarihi: 06.07.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 22:45

Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu

Titanik enkazına ulaşmak isterken kaybolan Titan denizaltı dünya gündemine oturmuştu. Bilindiği üzere 18 Haziran günü Titanik enkazına dalış yaptığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan Titan isimli denizaltının içerisindeki 5 kişinin öldüğü duyurulmuştu. Yaşanan facianın ardından Titan denizaltının sahibi OceanGate şirketinin akıbeti ise merak konusu olmuştu. 2024 yılında Titanik'e dalış planlayan OceanGate şirketi, internet sitesininden yaptığı açıklama ile geleceğe ilişkin planlarını duyurdu.