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Haberler Galeri Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu
Giriş Tarihi: 06.07.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 22:45

Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu

Titanik enkazına ulaşmak isterken kaybolan Titan denizaltı dünya gündemine oturmuştu. Bilindiği üzere 18 Haziran günü Titanik enkazına dalış yaptığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan Titan isimli denizaltının içerisindeki 5 kişinin öldüğü duyurulmuştu. Yaşanan facianın ardından Titan denizaltının sahibi OceanGate şirketinin akıbeti ise merak konusu olmuştu. 2024 yılında Titanik'e dalış planlayan OceanGate şirketi, internet sitesininden yaptığı açıklama ile geleceğe ilişkin planlarını duyurdu.

Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu

Tüm dünyanın konuştuğu Titanik faciasının ardından, Titan denizaltının sahibi OceanGate firmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. OceanGate firması internet sitesinde dikkat çeken bir duyuruya yer verdi.

Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bilindiği üzere Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu

Denizaltıda bulunan 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman hayatını kaybetmişti.

Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titanik denizaltı faciası sonrası flaş karar! OceanGate şirketinin kaderi belli oldu

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.

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