Titanik enkazına dalış yaparken Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltında ses duyuldu | Video 21.06.2023 | 13:57 ABD Sahil Güvenliği, Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltını arama çalışmaları kapsamında arama yapılan alanda vurma şeklinde bir sesin duyulduğunu, ancak sesin ardından denizaltını işaret eden herhangi bir somut işaretin bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, denizaltında 23 saatlik oksijenin kaldığı tahmin ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan içinde 5 kişinin bulunduğu küçük denizaltının arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ve Kanadalı arama-kurtarma ekiplerinin denizaltından sesler duyduğu, Kanadalı arama uçaklarının ise arama yapılan bölgede küçük denizaltındaki seslerin 30 dakikalık aralıklarla çıktığı ifade edildi. Açıklamada, seslerin duyulması üzerine robotik deniz altı ekiplerinin yön değiştirdiği ancak kayıp denizaltına ilişkin herhangi bir işarete rastlanmadığı kaydedildi.

Öte yandan Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltının 96 saat boyunca su altına kalabilecek şekilde tasarlandığı belirtilirken söz konusu denizaltında 23 saatlik oksijenin kaldığı tahmin ediliyor.

ABD Sahil Güvenliği, denizaltı ile iletişimin dalış başladıktan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğini açıklamış, ABD, Kanada ve Fransalı ekiplerin birlikte hareket ederek çalışmalara devam ettiği ve ABD'nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığını ifade etmişti.

DENİZALTIDA 5 KİŞİ BULUNUYOR

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklanmıştı. Yetkililer, denizaltında bulunanların kimliklerini resmi olarak doğrulamazken, söz konusu kişilerin aileleri ve şirketleri kimliklerini yaptıkları açıklamalar ile doğrulamıştı.

TİTANİK'İN ENKAZI 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE

Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.