Video Dünya Titanik enkazına dalış yaparken Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltında ses duyuldu | Video
Titanik enkazına dalış yaparken Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltında ses duyuldu | Video

Titanik enkazına dalış yaparken Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltında ses duyuldu | Video

21.06.2023 | 13:57

ABD Sahil Güvenliği, Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltını arama çalışmaları kapsamında arama yapılan alanda vurma şeklinde bir sesin duyulduğunu, ancak sesin ardından denizaltını işaret eden herhangi bir somut işaretin bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, denizaltında 23 saatlik oksijenin kaldığı tahmin ediliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan içinde 5 kişinin bulunduğu küçük denizaltının arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ve Kanadalı arama-kurtarma ekiplerinin denizaltından sesler duyduğu, Kanadalı arama uçaklarının ise arama yapılan bölgede küçük denizaltındaki seslerin 30 dakikalık aralıklarla çıktığı ifade edildi. Açıklamada, seslerin duyulması üzerine robotik deniz altı ekiplerinin yön değiştirdiği ancak kayıp denizaltına ilişkin herhangi bir işarete rastlanmadığı kaydedildi.

Öte yandan Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltının 96 saat boyunca su altına kalabilecek şekilde tasarlandığı belirtilirken söz konusu denizaltında 23 saatlik oksijenin kaldığı tahmin ediliyor.

ABD Sahil Güvenliği, denizaltı ile iletişimin dalış başladıktan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğini açıklamış, ABD, Kanada ve Fransalı ekiplerin birlikte hareket ederek çalışmalara devam ettiği ve ABD'nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığını ifade etmişti.

DENİZALTIDA 5 KİŞİ BULUNUYOR
Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklanmıştı. Yetkililer, denizaltında bulunanların kimliklerini resmi olarak doğrulamazken, söz konusu kişilerin aileleri ve şirketleri kimliklerini yaptıkları açıklamalar ile doğrulamıştı.

TİTANİK'İN ENKAZI 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE
Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale | Video 01:15
Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale | Video 21.06.2023 | 13:57
Titanik enkazına dalış yaparken Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltında ses duyuldu | Video 02:56
Titanik enkazına dalış yaparken Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltında ses duyuldu | Video 21.06.2023 | 13:57
Suyun altından sesler duyuldu! Denizaltı için son 25 saat | Video 01:33
Suyun altından sesler duyuldu! Denizaltı için son 25 saat | Video 21.06.2023 | 11:45
Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı! Faciada ölü sayısı 82’ye yükseldi | Video 00:56
Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı! Faciada ölü sayısı 82’ye yükseldi | Video 21.06.2023 | 10:39
LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar | Video 00:49
LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: "Çocuklarımızı öldürüyorlar" | Video 21.06.2023 | 10:11
Meksika’da dur ihtarına uymayan sürücü güvenlik güçlerine çarptı | Video 00:51
Meksika’da dur ihtarına uymayan sürücü güvenlik güçlerine çarptı | Video 21.06.2023 | 08:53
Honduras’ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü | Video 00:21
Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü | Video 21.06.2023 | 08:53
Rusya: Ukrayna, Rusya’yı HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile vurmayı planlıyor | Video 06:44
Rusya: "Ukrayna, Rusya’yı HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile vurmayı planlıyor" | Video 20.06.2023 | 15:50
ABD’de yolcu uçağı, diğer uçağın sol kanadına çarptı | Video 00:54
ABD’de yolcu uçağı, diğer uçağın sol kanadına çarptı | Video 20.06.2023 | 12:20
ABD’li sanatçı Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı | Video 00:12
ABD’li sanatçı Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı | Video 20.06.2023 | 08:43
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı | Video 00:32
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı | Video 20.06.2023 | 08:43
Hırvatistan’da Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü | Video 00:37
Hırvatistan’da Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü | Video 19.06.2023 | 15:00
Çad ordusu, Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi | Video 01:54
Çad ordusu, Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi | Video 19.06.2023 | 14:01
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 96’ya yükseldi | Video 01:29
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 96’ya yükseldi | Video 19.06.2023 | 11:35
Geçen hafta cenazesinde dirilen kadın bu kez hayatını kaybetti | Video 00:42
Geçen hafta cenazesinde dirilen kadın bu kez hayatını kaybetti | Video 18.06.2023 | 14:31
Ukrayna’da sel suları çekildi, geniş bataklıklar ortaya çıktı | Video 02:29
Ukrayna'da sel suları çekildi, geniş bataklıklar ortaya çıktı | Video 18.06.2023 | 12:49
Uzaylı mı değil mi? Bu görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü | Video 01:18
Uzaylı mı değil mi? Bu görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü | Video 18.06.2023 | 12:27
Filipinler’de feribot açık denizde alev aldı, 120 yolcu son anda kurtarıldı | Video 01:12
Filipinler’de feribot açık denizde alev aldı, 120 yolcu son anda kurtarıldı | Video 18.06.2023 | 10:49
Sırbistan’da hükümet karşıtı protesto | Video 01:24
Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto | Video 18.06.2023 | 08:39
Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video 01:58
Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video 17.06.2023 | 16:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA