Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!

Gönderilen bildiride, "Bakanlık, akademik veya profesyonel dergiler olmayan medya abonelikleri için tüm görev açısından kritik olmayan sözleşmeleri durdurdu. Bürolar ve görevler, erişimin neden görev açısından kritik olduğunu, Bakanın öncelikleriyle nasıl uyumlu olduğunu ve iş gücünün emniyetini, güvenliğini ve refahını nasıl etkilediğini gerekçelendirerek muafiyet talep edebilir," ifadeleri yer aldı.