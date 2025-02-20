Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:47
Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!
Son dakika haberleri: ABD'de Trump hükümetinin yeni Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk'ın, uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşlarının "küresel çapta algı operasyonu yürüttüğünü açıklaması dünya gündemine oturmuştu. Reuters'ı Biden döneminin "toplum mühendisliği aracı" olarak tanımlayan Musk'ın açıklamalarının ardından ülkede yeni gelişmeler yaşandı. Trump hükümeti, dünyaca ünlü medya kuruluşlarına savaş açtı.