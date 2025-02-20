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Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:47

Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!

Son dakika haberleri: ABD'de Trump hükümetinin yeni Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk'ın, uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşlarının "küresel çapta algı operasyonu yürüttüğünü açıklaması dünya gündemine oturmuştu. Reuters'ı Biden döneminin "toplum mühendisliği aracı" olarak tanımlayan Musk'ın açıklamalarının ardından ülkede yeni gelişmeler yaşandı. Trump hükümeti, dünyaca ünlü medya kuruluşlarına savaş açtı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!

Haftalardır geçmiş hükümetin yapmış olduğu harcamalara yönelik soruşturmalara imza atan Amerikalı milyarder iş insanı ve Trump hükümetinin yeni Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu.

Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!

Biden yönetiminin, uluslararası haber ajansları ve kuruluşları aracılığıyla küresel çapta algı operasyonu yürüttüğünü söyleyen Musk, Reuters haber ajansının milyonlarca dolar aldığını öne sürmüştü.

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Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Biden döneminde para karşılığı toplum mühendisliği yaptığını öne süren Musk'ın bu açıklamalarının ardından ABD hükümeti önemli bir karara imza attı.

Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!

BAKANLIKTAN YENİ TALİMAT

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarına, "görev açısından kritik olmayan" tüm medya aboneliklerinin durdurulması talimatı verdi.

Trump medya manipülatörlerine savaş açtı! Propaganda ağı ifşa olmuştu: Hepsi iptal edildi!

Gönderilen bildiride, "Bakanlık, akademik veya profesyonel dergiler olmayan medya abonelikleri için tüm görev açısından kritik olmayan sözleşmeleri durdurdu. Bürolar ve görevler, erişimin neden görev açısından kritik olduğunu, Bakanın öncelikleriyle nasıl uyumlu olduğunu ve iş gücünün emniyetini, güvenliğini ve refahını nasıl etkilediğini gerekçelendirerek muafiyet talep edebilir," ifadeleri yer aldı.

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