NÜKLEERİ KONUŞACAKLAR

Bugün ise ilk kez gerçekleştirilecek üçlü zirvede Ukrayna savaşı, Çin'in olası Tayvan'a müdahalesi, nükleer silahlara yönelik yeni bir anlaşma, enerji krizinin aşılması, İran ile petrol alışverişi gibi konular masada olacak. Rus lider Putin ve Şi zirve öncesi yaptıkları ayrı ayrı konuşmalarda çok kutuplu, çok taraflı ve diyaloğa açık yeni bir küresel sistem talebinde bulundu. ABD, Britanya ve SSCB'nin 1945'teki Yalta Konferansı'na benzetilen zirve, Avrupa ve Asya'daki bazı başkentleri ise tedirgin ediyor.

Bu ülkeler, dünyanın en büyük askeri güçlerinin kendi çıkarlarını göz ardı etmesinden kaygı duyuyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ile Trump'ın temaslarında Ukrayna krizini ve İran meselesini ele alabileceklerini bildirdi.