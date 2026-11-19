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Trump, Putin ve Şi Cinping'in hesapları! Dünya bu görüşmelere kilitlendi: İlk görüşme ve ilk mesaj!
Giriş Tarihi: 19.11.2026 08:24
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 08:25
Trump, Putin ve Şi Cinping'in hesapları! Dünya bu görüşmelere kilitlendi: İlk görüşme ve ilk mesaj!
Son dakika! Dünya bugün gerçekleştirilecek olan Trump-Şi-Putin buluşmasına kilitlendi. Şi ve Putin zirve öncesi ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda çok taraflı, uzlaşı ve diyaloğa açık yeni bir küresel sistem çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve kapsamında bir araya geldi. Peki üç lider neleri konuşacak? Zirve Avrupa ve Asya'da nasıl yankılandı? İşte detaylar!