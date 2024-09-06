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Haberler Galeri Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:35

Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi

Uluslararası siyaset kaotik bir döneme girerken Türkiye ile Mısır'ın stratejik hamleleri dünya basınında geniş yankı buluyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasına dair çok sayıda analiz yayımlandı. Haberlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi'nin birçok alanda yaptığı işbirliği anlaşmaları ele alındı.

SABAH
Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sisi'nin görüşmeleri özellikle komşu Yunanistan basınında alarm zilleri çaldırdı. Yunanistan merkezli NEWS 24/7 isimli haber sitesine göre, Erdoğan-Sisi görüşmesi Atina'da tedirginliğe yol açtı.

Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi

Türkiye ile Mısır'ın büyük bir savunma işbirliğine girdiğini vurgulayan bir diğer Yunan yayın organı Pentapostagma ise, "Mısır bize ihanet mi edecek?" başlığını attı.

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Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Erdoğan-Sisi buluşmasını "tarihi bir görüşme" olarak niteledi.

Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi

Ethnos gazetesi de Türkiye ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da merkezi aktörler olarak ortaya çıkma kararlılığında olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi

GAZZE'DE ORTAK DURUŞ

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP iki ülkenin yeni bir sayfa açtığını belirterek Erdoğan ve Sisi'nin Gazze'de ateşkes ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğuna yer verdi.

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