Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:35
Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa: Dünya basını Erdoğan - Sisi zirvesine kilitlendi
Uluslararası siyaset kaotik bir döneme girerken Türkiye ile Mısır'ın stratejik hamleleri dünya basınında geniş yankı buluyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasına dair çok sayıda analiz yayımlandı. Haberlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi'nin birçok alanda yaptığı işbirliği anlaşmaları ele alındı.