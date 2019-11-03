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  • Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! "7'yi bulabilecek bir deprem..."

Ünlü kahini ve 'İ uyardı! "7'yi bulabilecek bir deprem..."

kahini olarak ünlenen Hollandalı frak Hoogerbeets, Türkiye hakkında yaptığı uyarılarla dikkat çekti. Özellikle İstnbul ve 'İ uyaran , deprem tahminleri ile gündem oldu. Yaptığı deprem tahminlerinin doğru çıkmasıyla ünlenen ve deprem kahini olarak anılmaya başlayan Frank Hoogerbeets ay hareketlerine dikkat edilemesine dikkat çekti. ve İzmir'i deprem konusunda uyaran deprem kahini, "7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 12:20
Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...
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Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

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Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! 7'yi bulabilecek bir deprem...

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