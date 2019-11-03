Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'İ uyardı! "7'yi bulabilecek bir deprem..."

Deprem kahini olarak ünlenen Hollandalı frak Hoogerbeets, Türkiye hakkında yaptığı uyarılarla dikkat çekti. Özellikle İstnbul ve İzmir'İ uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleri ile gündem oldu. Yaptığı deprem tahminlerinin doğru çıkmasıyla ünlenen ve deprem kahini olarak anılmaya başlayan Frank Hoogerbeets ay hareketlerine dikkat edilemesine dikkat çekti. İstanbul ve İzmir'i deprem konusunda uyaran deprem kahini, "7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın" şeklinde konuştu.