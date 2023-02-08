Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:48
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
10:00
Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...
"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti. 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam ediyor. Japon deprem uzmanlarının "Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri" dediği depremin uydu görüntüleri ABD'li MAXAR tarafından yayınlandı.