Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...

ABD'li MAXAR şirketi depremin uydu görüntülerini yayınladı. Deprem,Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Peş peşe artçı depremlerin yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken dünya peş peşe gelen bu depremi 'asrın felaketi' olarak niteliyor.