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Haberler Galeri Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:00

Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...

"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti. 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam ediyor. Japon deprem uzmanlarının "Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri" dediği depremin uydu görüntüleri ABD'li MAXAR tarafından yayınlandı.

Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...

ABD'li MAXAR şirketi depremin uydu görüntülerini yayınladı. Deprem,Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Peş peşe artçı depremlerin yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken dünya peş peşe gelen bu depremi 'asrın felaketi' olarak niteliyor.

Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...

Gaziantep/Islahiye-7 Şubat 2023

ABD merkezli Maxar, Türkiye'de 10 kentte yıkımı neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu. Hava durumu ve bulutlar nedeniyle net görüntülerin elde edilemediği ancak yeni görüntüler geldikçe paylaşımların süreceği bilidirildi.


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Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...

Gaziantep/Islahiye-4 Ocak 2022

Gaziantep'te yıkılan binaların görüntülerin gündemine taşıyan CNN International enkaz görüntüleri arasında arama kurtarma çalışmalarının da görüntülendiğini bildirdi.

Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...

Gaziantep/Islahiye-4 Ocak 2022

Haberde, "Normalde bankların ve dükkanların olduğu yemyeşil bir yeşil alan olan kasabanın "Büyük Bahçesi", artık muhtemelen hayatta kalanları ve acil durum ekiplerini barındırmak için çadırlarla dolu." olduğuna dikkat çekildi.

Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! NYT: Son yüzyılın en ölümcül afetlerinden...

Gaziantep/Islahiye-7 Şubat 2023

Haberde bölgede çok sayıda aracın da göründüğünü ve Nurdağı'nın öecresinde ayakta kalan yapıların olduğuna dikkat çekildi.

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