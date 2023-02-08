7.7 büyüklüğündeki felaketin boyutu uydudan görüntülendi! | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak 7,7 büyüklüğündeki depremden saatler sonra 7.6 ile sallanan Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken depremin neden olduğu yıkım uydu fotoğraflarına da yansıdı.
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