Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

Geçen hafta Salı günü, Maduro, Kolombiya'yı serbest bırakılan FARC gerillalarının yeniden silahlanmasını iki ülke arasında "askeri bir çatışma başlatmak" için "manevra" olarak kullanmakla suçladı. Sınır konusunda uyarı yaptı.