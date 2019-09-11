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, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

savaşa mı hazırlanıyor? Venezuela Devlet Başkanı , sınırda 150 bin askeri personeli görevlendirerek savaşa hazırlanıyor. Sınırdaki askeri hareketlilik kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 11.09.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:37
Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

ile Kolombiya arasındaki gerginlik iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Venezuela Devlet Başkanı , sınırda 150 bin askeri personel görevlendirdi.

Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) Tachira eyaletinde tankları seferber etti. Füzeler ve düzinelerce asker yüklü zırhlı araç sınırda hareket halinde bekliyor. Kolombiya hükümeti ise tehlikeli tırmanış karşısında "sakinlik" çağrısı yaptı.

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Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

ile Kolombiya arasındaki artan gerilim ışığında, hükümeti, sınırda Salı günü başlatılan askeri tatbikatlarda 150 bin askeri harekete geçirdi.

Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

28 Eylül'e kadar sürecek tatbikat için tanklar, füze yüklü zırhlı araçlar, La Fra Havaalanı'nda binlerce asker konuşlandırdı.

Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

Kolombiya sınırındaki Tchira eyaletinde 2 bin 200 kilometrelik sınırındaki manevralar, Maduro'nun Kolombiya'yı kendilerine karşı komplo kurmakla suçlamasından hemen sonra başladı.

Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

Geçen hafta Salı günü, Maduro, Kolombiya'yı serbest bırakılan FARC gerillalarının yeniden silahlanmasını iki ülke arasında "askeri bir çatışma başlatmak" için "manevra" olarak kullanmakla suçladı. Sınır konusunda uyarı yaptı.

Venezuela, savaşa hazırlanıyor! Sınırda askeri hareketlilik

Operasyonel Stratejik Komite Amiral Remigio Ceballos, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) bir barış gücüdür. Dünyadaki silahlı kuvvetlere saygı duyuyoruz, ama kimseden korkmuyoruz " diyerek tatbikatı başlatmıştı.

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