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Haberler Galeri Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye ait devasa tünel ağı görüntülendi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:29

Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye ait devasa tünel ağı görüntülendi

Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı başarılı operasyonun ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, PKK/YPG'den arındırılan bölgelerden gelen görüntüler, terör örgütünün bölgedeki yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi. PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te örgüte ait, bazın noktalarda yüksekliği 7 metreyi bulan tünel ağı ortaya çıktı.

Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’ye ait devasa tünel ağı görüntülendi

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetleri kapsamında ilçeyi saran tünellerde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’ye ait devasa tünel ağı görüntülendi

Bu faaliyetlerde, Münbiç'in doğusundaki Karakozak Köprüsü yakınlarında örgütün dağları ve tepeleri delerek oluşturduğu devasa tünel ağları ortaya çıkarılıyor.

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Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’ye ait devasa tünel ağı görüntülendi

7 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP

AA'nın çektiği görüntülerde, tırın bile sığabileceği genişlikteki tünelin iç kısmındaki duvarda yüksekliğin 7 metre olduğuna ilişkin işaret dikkati çekiyor.

Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’ye ait devasa tünel ağı görüntülendi

Tünellerin kollarından bazılarının yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edilirken, devasa tünellerde araçların rahatlıkla hareket edebileceği yollar bulunuyor.

Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’ye ait devasa tünel ağı görüntülendi

ÖRGÜT ARAÇLARININ SAKLANMASI İÇİN TASARLANDI

PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki çeşitli bölgelere ulaşımı sağlayacak uzunluktaki tünellerin, örgüt araçlarının saklanması için tasarlandığı görülüyor.

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