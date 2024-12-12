Giriş Tarihi: 12.12.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024
22:29
Yüksekliği 7 metreyi buluyor! Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye ait devasa tünel ağı görüntülendi
Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı başarılı operasyonun ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, PKK/YPG'den arındırılan bölgelerden gelen görüntüler, terör örgütünün bölgedeki yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi. PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te örgüte ait, bazın noktalarda yüksekliği 7 metreyi bulan tünel ağı ortaya çıktı.