Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

'SIRTLARINDA ÇOK DARP İZİ VAR'

Şantiye çalışanı Nesim Cengiz, göçmenlerin perişan halde kendilerine sığındığını ifade ederek, "Ben şantiyede çalışıyordum. Bir baktım geldiler, üstlerinde elbiseler yoktu. Sonra yardım etmek istedik, aç ve susuzdular. Onlara yemek verdik. Üzerlerinde kıyafet olmadığı için kıyafet verdik. Onları perişan etmişler, dövmüşler. Sırtlarında çok fazla darp izi var. Yanımıza geldiklerinde ben kendi ceketimi verdim, arkadaşım da ceketini verdi. Sonra şantiyede fazla yemek vardı, yemek verdik. Sonrasında polisi çağırdık" dedi.

