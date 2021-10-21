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Haberler Galeri Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler
Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 12:24

Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü sürüyor. Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığınan göçmenler böyle görüntülendi...

Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

Edirne'den yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de şantiyeye sığınan ve vücutlarında derin darp izleri bulunan göçmenler hastanede tedaviye alındı.

Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. Yunan unsurları, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti. Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı. Bitkin düşen göçmenlerden bazıları, yarı baygın halde kendilerini şantiyede bulunan kumların üzerine attı.

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Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

ŞANTİYE ÇALIŞANLARI YEMEK VE KIYAFETLERİNİ VERDİ

Vücutlarında yaralar ve darp izleri bulunan göçmenlere yemek ve giyecek veren şantiye çalışanları, ardından durumu polis ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekiplerince araca alınan göçmenler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

Faslı göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin üzerlerindeki paraları, değerli eşyalarını alarak, soyduktan sonra sopa ve coplarla dövdüğünü anlattı.

Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

'SIRTLARINDA ÇOK DARP İZİ VAR'

Şantiye çalışanı Nesim Cengiz, göçmenlerin perişan halde kendilerine sığındığını ifade ederek, "Ben şantiyede çalışıyordum. Bir baktım geldiler, üstlerinde elbiseler yoktu. Sonra yardım etmek istedik, aç ve susuzdular. Onlara yemek verdik. Üzerlerinde kıyafet olmadığı için kıyafet verdik. Onları perişan etmişler, dövmüşler. Sırtlarında çok fazla darp izi var. Yanımıza geldiklerinde ben kendi ceketimi verdim, arkadaşım da ceketini verdi. Sonra şantiyede fazla yemek vardı, yemek verdik. Sonrasında polisi çağırdık" dedi.

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