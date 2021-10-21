Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü sürüyor. Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığınan göçmenler böyle görüntülendi...