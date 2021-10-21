Video Haber Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler
Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler

21.10.2021 | 12:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haşmet Babaoğlu | Ne garip dünya! 03:05
Haşmet Babaoğlu | Ne garip dünya! 21.10.2021 | 13:59
Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 05:45
Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 21.10.2021 | 13:56
Mahmut Övür | Güneştekin Kürtler ve Beyaz Türkler 04:48
Mahmut Övür | Güneştekin Kürtler ve Beyaz Türkler 21.10.2021 | 13:55
Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler 05:44
Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler 21.10.2021 | 12:51
Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 02:15
Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 21.10.2021 | 11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yatırımcılara çağrı 05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
Engin Ardıç | Dank etti 02:43
Engin Ardıç | Dank etti 21.10.2021 | 10:16
İzmir’de HDP ilçe başkanlarına gözaltı | Video 01:05
İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı | Video 21.10.2021 | 09:18
20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 00:32
20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 21.10.2021 | 01:40
Almanya’da ırkçı saldırı! Türk’ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi | Video 01:15
Almanya'da ırkçı saldırı! Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi | Video 21.10.2021 | 00:30
Metroda Asyalı kadına saldırmaya çalışan adama yolcular müdahale etti | Video 00:25
Metroda Asyalı kadına saldırmaya çalışan adama yolcular müdahale etti | Video 20.10.2021 | 23:41
Avrupa’da enerjiyle birlikte sıkıntının boyutu büyüyor! | Video 03:31
Avrupa’da enerjiyle birlikte sıkıntının boyutu büyüyor! | Video 20.10.2021 | 18:40
Son Dakika: TSK ve MİT’ten PKK’ya darbe: Sözde kadın sorumlusu SİHA’nın nokta atışıyla öldürüldü | Video 02:51
Son Dakika: TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe: Sözde kadın sorumlusu SİHA’nın nokta atışıyla öldürüldü | Video 20.10.2021 | 18:33
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video 02:35
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video 20.10.2021 | 18:23
TÜSİAD’ın Vesayetli Yıllar özlemi | Video 10:46
TÜSİAD'ın "Vesayetli Yıllar" özlemi | Video 20.10.2021 | 16:33
Ankara’da Ali Babacan’a vatandaşlardan tepki 00:50
Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
Terör finansmanlarına ağır darbe 80 kişi tutuklandı | Video 00:57
Terör finansmanlarına ağır darbe 80 kişi tutuklandı | Video 20.10.2021 | 15:21
Engin Ardıç | Uzaylı Orhan 03:36
Engin Ardıç | Uzaylı Orhan 20.10.2021 | 15:29
Başkan Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi 20:21
Başkan Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi 20.10.2021 | 14:59
Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü | Video 01:05
Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü | Video 20.10.2021 | 14:34

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü sürüyor. Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığınan göçmenler böyle görüntülendi...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA