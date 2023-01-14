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Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:17

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2023 MEB VBS E-okul karne notu sorgulama ekranı

e-Okul not girişi kapanma tarihi araştırılmaya başlandı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 15 gün tatil için geri sayıma geçti. 23 Ocak'ta başlayan sömestr tatili, 3 Şubat'ta sona erecek. Bu noktada karne günü için heyecanlı bekleyiş sürerken ''E-okul ne zaman kapanıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Çocuklarının notlarını öğrenmek isteyen veliler de E-okul VBS karne notu sorgulama ekranı ziyaretine başladı. Peki, 2023 1. dönem E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanıyor? MEB VBS ile 2023 E-okul karne notu sorgulama ekranı…

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2023 MEB VBS E-okul karne notu sorgulama ekranı

E-okul ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci, 20 Ocak'ta 1. Dönem karnelerini alacak ve böylece 15 gün tatil başlamış olacak. Son haftaya girilmesiyle beraber öğretmenler 1. Dönem notlarını sisteme girmeye başladı. Not ortalamalarını merak eden öğrenciler, "E-okul ne zaman kapanıyor, not girişleri kapandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sistemin kapanmasıyla beraber ortalamalar belli olacak. Peki, 2023 1. dönem E-Okul not girişi kapandı mı, notlar nasıl öğrenilir? İşte E-okul VBS karne sorgulama ve detaylar.

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2023 MEB VBS E-okul karne notu sorgulama ekranı

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

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E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2023 MEB VBS E-okul karne notu sorgulama ekranı

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2023 MEB VBS E-okul karne notu sorgulama ekranı

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2023 MEB VBS E-okul karne notu sorgulama ekranı

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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