e-Okul not girişi kapanma tarihi araştırılmaya başlandı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 15 gün tatil için geri sayıma geçti. 23 Ocak'ta başlayan sömestr tatili, 3 Şubat'ta sona erecek. Bu noktada karne günü için heyecanlı bekleyiş sürerken ''E-okul ne zaman kapanıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Çocuklarının notlarını öğrenmek isteyen veliler de E-okul VBS karne notu sorgulama ekranı ziyaretine başladı. Peki, 2023 1. dönem E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanıyor? MEB VBS ile 2023 E-okul karne notu sorgulama ekranı…