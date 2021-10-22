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Haberler Galeri 3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak! İşte meslek meslek o liste!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 10:28

3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak! İşte meslek meslek o liste!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge talimatı milyonlarca memur için sıcak gündem olmuştu. 3600 ek gösterge haberleri konusunu sıklıkla takip eden memur ve memur adayları en güncel bilgilere ulaşmak istiyor. 3600 ek gösterge ile ilgili birden fazla alternatif çalışma kamu çalışanlarının ek gösterge dengesi gözetilerek gündeme gelecek. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi meslek grubunda ek gösterge artışı ne olacak? Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte meslek meslek tüm detaylar!

SABAH MEMURLAR
3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak? İşte meslek meslek o liste!

Milyonlarca memur ve emekli memurun gözü-kulağı 3600 ek gösterge artışında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk olarak toplu sözleşme zammı görüşmelerinde dile getirdiği ve Başkan Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği ek gösterge artışı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge dengesizliği sona erecek. Peki hangi meslek grubunun ek gösterge artışı ne olacak? Düzenlemenin ayrıntıları neler? İşte SABAH Memurlar'ın ulaştığı bilgiler:

3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak? İşte meslek meslek o liste!

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) önümüzdeki ay toplanarak 3600 ek gösterge konusunu masaya yatırılacak. Daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinde ise tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor.

KİMLERİN EK GÖSTERGE ARTIŞI NE OLACAK?

İŞTE MESLEK MESLEK TABLO!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, BüyükŞehir Belediye Genel Sekreteri ve Vergi Dairesi Başkanlarının (Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa) ek göstergesinin 4800'den 5300 çıkması masada.

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3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak? İşte meslek meslek o liste!

GENEL MÜDÜR YARDIMCLARININ EK GÖSTERGESİ ARTIYOR

Bakanlıklarda görev yapan genel müdür yardımcılarının ek göstergesinin 3600'dan 5300 veya 6400 olması söz konusu.

3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak? İşte meslek meslek o liste!

KARİYER MESLEK MENSUPLARININ EK GÖSTERGESİ 4800 OLACAK

En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık...

3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak? İşte meslek meslek o liste!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Seçim Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları,) Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları,


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