3600 ek gösterge çalışmalarından yeni haber: Kimlerin ek göstergesi artacak? İşte meslek meslek o liste!

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) önümüzdeki ay toplanarak 3600 ek gösterge konusunu masaya yatırılacak. Daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinde ise tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor.

KİMLERİN EK GÖSTERGE ARTIŞI NE OLACAK?

İŞTE MESLEK MESLEK TABLO!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, BüyükŞehir Belediye Genel Sekreteri ve Vergi Dairesi Başkanlarının (Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa) ek göstergesinin 4800'den 5300 çıkması masada.