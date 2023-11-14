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Haberler Galeri Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 17:11

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

Filistin-İsrail çatışması ile güvenli liman gömleğini giyen ons altın, Fed'in beklenmedik 'şahin' tutumu ile 2.000 dolar psikolojik bandının altına sarktı. Ons altın tarafından esen ters rüzgarlar Kasım ayı başında tüm zamanların rekorunu kıran gram altın fiyatları için baskı yarattı. Öte yandan piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmeler kapsamında altın yatırımcısı "Altın yükselecek mi düşecek mi" soruları yanıt aramaya başladı. Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ZEHRA KOÇ
Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

Altın fiyatları İsrail-Filistin ve Fed'den gelen haber akışı ile yön arıyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş milyonların en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Altın için yeni rekorlar yakın mı?

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu durum altın fiyatları için destek oldu. Ons altın 1950 dolar seviyesini, gram altın fiyatı ise 1800 TL psikolojik desteğini yukarı yönlü kırdı.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in daha şahin tutum sergileyeceği beklentisi yaratırken, tersi durumda sıkı para politikası adımlarında sona yaklaşıldığı sinyali veriyor.

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Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASIYLA ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ GİYDİ

Ons altın tarafındaki gelişmelere değinen İslam Memiş, "İsrail-Filistin savaşıyla birlikte jeopolitik gerilimin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Ons altın 2008 dolar seviyesine kadar yükseldi" açıklamasında bulundu. Savaş başlamadan önce ons altın fiyatının 1.808 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Memiş, 200 dolarlık bir yükselişin olduğunu söyledi.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

ONS ALTIN FED'E ODAKLANDI

İslam Memiş, "Tabi ki sürecin biraz daha normalleşmesi ve biraz daha piyasaların buna alışmasıyla birlikte Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tonda söylemleri, Fed'in Aralık veya Ocak ayında 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin piyasalarda fiyatlanmasıyla beraber ons altın fiyatları geri çekildi" dedi.

Altın uzmanı Memiş, "Ons altın için teknik olarak aşağıda 1.908 dolar yukarıda 1.960 dolar band aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

"1900 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA SARKMA İHTİMALİ ZAYIF"

Memiş, "Ons altının tekrar 1.900 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali zayıf" diyerek bugünki ekonomik koşulların bunu gösterdiğini, ki sarkarsa da orta ve uzun vadeli yatırımcılara iyi alım fırsatları sunabileceğini söyledi.

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