Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 17:11

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı: Altın gram fiyatı için 2023 yıl sonu tahmini belli oldu

Filistin-İsrail çatışması ile güvenli liman gömleğini giyen ons altın, Fed'in beklenmedik 'şahin' tutumu ile 2.000 dolar psikolojik bandının altına sarktı. Ons altın tarafından esen ters rüzgarlar Kasım ayı başında tüm zamanların rekorunu kıran gram altın fiyatları için baskı yarattı. Öte yandan piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmeler kapsamında altın yatırımcısı "Altın yükselecek mi düşecek mi" soruları yanıt aramaya başladı. Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.