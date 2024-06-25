Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇOK KONUŞULACAK TEMMUZ YORUMU



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları üzerindeki baskılanma sonrası dikkat çeken altın yorumunu temmuz ayını işaret ederek yaptı.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Şu anda Kapalıçarşı'da gram altın 2494 TL, ons altın 2320 dolar seviyesinde. Yılın ilk yarısı bu hafta bitiyor. Haziran ayının son hafasına girdik.