Giriş Tarihi: 25.06.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
17:15
Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini
Altın fiyatları cephesinde rota aşağı döndü. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi ons altın 2320 dolardan işlem görüyor. Buradan esen ters rüzgarla gram altın baskı altına girdi. Peki altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş çok konuşulacak temmuz yorumu yaptı. Öte yandan Memiş, 2024 sonu altın tahminini rakamlarla duyurdu.