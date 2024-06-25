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Haberler Galeri Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini
Giriş Tarihi: 25.06.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:15

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini

Altın fiyatları cephesinde rota aşağı döndü. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi ons altın 2320 dolardan işlem görüyor. Buradan esen ters rüzgarla gram altın baskı altına girdi. Peki altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş çok konuşulacak temmuz yorumu yaptı. Öte yandan Memiş, 2024 sonu altın tahminini rakamlarla duyurdu.

ZEHRA KOÇ
Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini

Altın fiyatları haftanın 2. işlem gününde negatif bölgede fiyatlanıyor. Yılın ilk yarısının sona ermesine doğru İslam Memiş, altın beklentisi için çok konuşulacak temmuz yorumu yaptı.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini

Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyalleri vereceğinden dolayı altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Veri öncesi altın baskı altına girdi. Ons altın 2320 dolardan işlem görürken, gram altın iç piyasada 2450 TL üzerinde fiyatlanıyor.

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Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇOK KONUŞULACAK TEMMUZ YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları üzerindeki baskılanma sonrası dikkat çeken altın yorumunu temmuz ayını işaret ederek yaptı.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Şu anda Kapalıçarşı'da gram altın 2494 TL, ons altın 2320 dolar seviyesinde. Yılın ilk yarısı bu hafta bitiyor. Haziran ayının son hafasına girdik.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini

"ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKILANMA 1 HAFTA İÇERİNDE BİTER"

Bu baskılanma 1 hafta en geç 10 gün sürer. Sonrasında yön yukarı. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatları tarafında yeni rekor denemeleri göreceğiz.

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş’ten çok konuşulacak temmuz yorumu: İşte 2024 yılı sonu tahmini

"TEMMUZ İTİBARİYLE REKOR DENEMELERİ GÖRÜLECEK"

Son 2 aydır yatırımcılara Temmuz ayını işaret ediyorum. Yılın 2. yarısında altın fiyatları tarafındaki yükseliş öngörüm devam ediyor.

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