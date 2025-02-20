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Haberler Galeri Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:57

Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. ABD'den gelen veriler ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. Fakat uzmanlardan yatırımcılara uyarı peş peşe geldi. Uzmanlar gram altında 4 bin 500 lirayı işaret ederek tarih verdi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın sert mesajları sonrası uçuşa geçmişti. Altın fiyatlarında düşüş derinleşti. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulunuldu. Gram altında 4 bin 500 lira için dikkat çeken tarih verildi.

Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin
İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:3.425,08
SATIŞ:3.425,37
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Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 5.639,62
SATIŞ:5.767,56

Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:11.244,00
SATIŞ:11.535,13

Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:22.558,49
SATIŞ:22.999,70

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