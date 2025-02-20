Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yatırımcıyı üzdü! Yeni rekor için çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın sert mesajları sonrası uçuşa geçmişti. Altın fiyatlarında düşüş derinleşti. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulunuldu. Gram altında 4 bin 500 lira için dikkat çeken tarih verildi.