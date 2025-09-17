Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:57

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı: İslam Memiş açıkladı: 1.960 liralık kar! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda rekor üzerine rekor kırıyor. Dün gram altın fiyatı 5 bin lira seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarında gram altının yılbaşından bu yana yüzde 64 kar sağladığını ifade etti. Piyasaların gözleri ise ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Gram altın rekor seviyeleri test ederek 5 bin liranın üzerine kadar çıktı. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunarak yatırımcıları uyardı. İşte son rakamlar…

ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ

Ons altın, önceki seansta yeni bir rekor kırarak 3 bin 700 dolar seviyelerini test etti. Çarşamba günü ise kar satışlarının artmasıyla ons başına yaklaşık 3.670 dolara kadar geriledi. Piyasalar Federal Rezerv'in politika kararını beklerken, genel görünüm yukarı yönlü eğilim şeklinde bozulmadan kaldı. FED'in Merkez bankasının yılın ilk faiz indirimi olan 25 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor. Daha zayıf istihdam verileri, zayıflayan işgücü piyasasına işaret ederek yeni faiz indirimleri için alan açtı. Yatırımcılar ayrıca daha fazla rehberlik için Fed'in yeni nokta grafiğini ve Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısını izleyecek.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

İslam Memiş A Haber canlı yayınında gram altın fiyatları için şunları kaydetti: 2026 yılında artık 6 bin 350 lira seviyesi artık sürpriz değil. Peki ne oldu kısaca hatırlayalım 1 Ocak tarihinde 3 bin 50 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın 5 bin 10 liraya kadar yükseldi. Bugün yine 5 bin liranın üzerinde bir gram altın var. Bu ne demek oluyor. 9 ayda gramında 1960 lira getirisi oldu. Yani yüzde 64 civarından bir kazanç sağlandı gramında. Ons altında 2 bin 623 dolar seviyesinden yıla başlamıştı. 3 bin 700 dolar yani 45 yılın zirvesi ons altın tarafında görüldü. Bu da yüzde 41'lik bir getiri sağladı.

PSİKOLOJİK DİRENÇ KIRILDI

Ama her ne kadar gram altını konuşsak da şampiyon gümüş. Gümüş 32,88 lira seviyesinden yıla başladı, 56,41 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani yüzde 70 bir getiri sağladı. 28,91 dolardan yıla başlamıştı ons gümüş, 42,86 dolar seviyesine kadar yükseldi. Burada yüzde 48'lik bir getiri gördük. Psikolojik direnç seviyesi 5 bin lira Türkiye'de artık görüldü. Bundan sonra 5 bin 200 lira seviyesinin kapısının araladığını söyleyebilirim.

BU HAFTA ALTIN ALMAYIN

Bu hafta altın almak için iyi bir hafta değil. O yüzden bence o kaçan trene biraz daha arkadan bakmak lazım. Tekrar yüzde 5 yüzde 6 civarı ons altın tarafında bir düşüş öngörüm var. Muhtemelen 3 bin 550 3 bin 20 dolar seviyelerine kadar teknik bir düzeltme yapacak. O yüzden bence sakin olmakta fayda var. Yılın son alımları yine önümüzdeki haftalarda gelebilir. O yüzden bence altın tarafından alım noktasında ani bir karar vermemek lazım.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.872,74
SATIŞ: 4.873,26

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.119,00
SATIŞ: 8.174,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 31.928,35
SATIŞ: 32.548,43

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 32.378,00
SATIŞ: 32.618,00