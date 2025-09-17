Giriş Tarihi: 17.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:57
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı: İslam Memiş açıkladı: 1.960 liralık kar! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda rekor üzerine rekor kırıyor. Dün gram altın fiyatı 5 bin lira seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarında gram altının yılbaşından bu yana yüzde 64 kar sağladığını ifade etti. Piyasaların gözleri ise ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?