Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı: İslam Memiş açıkladı: 1.960 liralık kar! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

İslam Memiş A Haber canlı yayınında gram altın fiyatları için şunları kaydetti: 2026 yılında artık 6 bin 350 lira seviyesi artık sürpriz değil. Peki ne oldu kısaca hatırlayalım 1 Ocak tarihinde 3 bin 50 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın 5 bin 10 liraya kadar yükseldi. Bugün yine 5 bin liranın üzerinde bir gram altın var. Bu ne demek oluyor. 9 ayda gramında 1960 lira getirisi oldu. Yani yüzde 64 civarından bir kazanç sağlandı gramında. Ons altında 2 bin 623 dolar seviyesinden yıla başlamıştı. 3 bin 700 dolar yani 45 yılın zirvesi ons altın tarafında görüldü. Bu da yüzde 41'lik bir getiri sağladı.