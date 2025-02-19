Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:57

Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Başkanı Trump'ın sert mesajları sonrası altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Rekor sonrası altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme gerçekleşti. Uzmanlar vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiğine vurgu yaparken yeni rekor tahmini de arkasından geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın sert mesajları sonrası uçuşa geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi

Ons altın, güne 2.933 dolardan başlayarak tarihi seviyelere ulaştı. Gün içerisinde en düşük 2.924 doları gören ons altın, en yüksek 2.939 dolar seviyesini test etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi

Gram altın da yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam ediyor. Güne 3.421 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3.412 lira, en yüksek 3.431 lira seviyelerini gördü. Öte yandan gram altın ile ilgili çarpıcı bir rekor tahmini yapıldı. Altın fiyatlarının ne zaman 4 bin 500 lira olacağıyla ilgili tarih verildi.

Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi

İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:3.412,80
SATIŞ:3.413,42

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 5.658,71
SATIŞ:5.787,08

Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:11.282,05
SATIŞ:11.574,15

SON DAKİKA