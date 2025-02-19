Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi

Gram altın da yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam ediyor. Güne 3.421 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3.412 lira, en yüksek 3.431 lira seviyelerini gördü. Öte yandan gram altın ile ilgili çarpıcı bir rekor tahmini yapıldı. Altın fiyatlarının ne zaman 4 bin 500 lira olacağıyla ilgili tarih verildi.