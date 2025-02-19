Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
19:57
Altın fiyatları uçuşa geçti! Rekor sonrası geri çekilme geldi! Gram altında 4 bin 500 lira için tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Başkanı Trump'ın sert mesajları sonrası altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Rekor sonrası altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme gerçekleşti. Uzmanlar vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiğine vurgu yaparken yeni rekor tahmini de arkasından geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...