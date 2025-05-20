Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
18:10
Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Jeopolitik riskler sebebiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında küresel bazda olumlu haberlerin gelmesinin ardında sert düşüşler yaşanmıştı. Düşüşlerin ardından altında bir miktar toparlanma geldi. Yeniden 4 bin liranın üstüne çıkan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlarda alım fırsatı uyarısı yapıldı. Uzmanlar dip seviye için kritik rakamı verdi. Öte yandan gram altının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili tarih verildi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...