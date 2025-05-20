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Haberler Galeri Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:10

Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Jeopolitik riskler sebebiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında küresel bazda olumlu haberlerin gelmesinin ardında sert düşüşler yaşanmıştı. Düşüşlerin ardından altında bir miktar toparlanma geldi. Yeniden 4 bin liranın üstüne çıkan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlarda alım fırsatı uyarısı yapıldı. Uzmanlar dip seviye için kritik rakamı verdi. Öte yandan gram altının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili tarih verildi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi

Altın fiyatlarıyla ilgili çık önemli uyarı yapıldı. Küresel çapta yaşanan siyasi belirsizliklerin etkisiyle zirve yapan altın, son günlerde gelen olumlu gelişmelerle birlikte sert bir düşüş yaşamıştı.

Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi

Ancak bu düşüşün ardından piyasalarda kısmi bir toparlanma gözlemlendi. Gram altın tekrar 4 bin lira sınırının üzerine çıkarken, yatırımcılar için alım fırsatının oluştuğu yönünde değerlendirmeler geldi.

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Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi

Ekonomistler, altın fiyatlarında dip seviyelere yaklaşılırken yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Uzman analizlerine göre, belirli bir fiyat bandı kırılmadan önce bu dönem, uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsat barındırabilir. Ayrıca gram altının 6 bin TL'yi ne zaman görebileceğine dair tahminler de netleşmeye başladı.

Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM VE ALTININ GELECEĞİYLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:4.098,69
SATIŞ:4.099,16

Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:6.626,03
SATIŞ:6.777,65