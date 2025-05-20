Altında alım fırsatı uyarısı! Uzman isim 6 bin lira için tarih verdi

Ekonomistler, altın fiyatlarında dip seviyelere yaklaşılırken yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Uzman analizlerine göre, belirli bir fiyat bandı kırılmadan önce bu dönem, uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsat barındırabilir. Ayrıca gram altının 6 bin TL'yi ne zaman görebileceğine dair tahminler de netleşmeye başladı.