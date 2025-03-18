Giriş Tarihi: 18.03.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
20:43
Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında bir süredir yaşanan geri çekilme sonrası yeni rekor kırıldı. ONS altın 3 bin doların üzerine çıktı. Gram altın ise 3 bin 580 lira seviyesini geçti. Öte yandan gram altın ile ilgili uzmanlar rekor tahminlerini güncelledi. Yatırımcıya çarpıcı uyarılar peş peşe geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...