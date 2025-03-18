Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı

Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın ve ONS altın geri çekilmelerin ardında bir yükselişe geçti. Öte yandan uzmanlardan yatırımcıya kritik uyarı yapıldı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...