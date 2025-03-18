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Haberler Galeri Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı
Giriş Tarihi: 18.03.2025 20:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:43

Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında bir süredir yaşanan geri çekilme sonrası yeni rekor kırıldı. ONS altın 3 bin doların üzerine çıktı. Gram altın ise 3 bin 580 lira seviyesini geçti. Öte yandan gram altın ile ilgili uzmanlar rekor tahminlerini güncelledi. Yatırımcıya çarpıcı uyarılar peş peşe geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı

Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın ve ONS altın geri çekilmelerin ardında bir yükselişe geçti. Öte yandan uzmanlardan yatırımcıya kritik uyarı yapıldı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı

İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:3.577,89
SATIŞ:3.578,23

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:5.759,68
SATIŞ:5.890,29

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Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:11.483,37
SATIŞ:11.780,59

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:23.910,00
SATIŞ:24.271,00

Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:11.483,37
SATIŞ:11.780,59

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:23.910,00
SATIŞ:24.271,00

Altında düşüş sonrası sert yükseliş! Yeni rekor tahmini güncellendi, yatırımcıya kritik uyarı

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarında şunları kaydetti: Trump'ın ticaret savaşlarını başlatması ve ekonomiye dair belirsizlikler artınca altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.