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Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:17

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!

ASGARİ ÜCRET 2025 HABERİ: "Yeni asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu Eylül ayına girilmesiyle birlikte daha da fazla araştırılmaya başlandı. 'Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41.5 yıl sonu enflasyonu yeni asgari ücret rakamını da etkileyecek. Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısında enflasyon rakamları belirleyici olacak. İşte milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretliyi ilgilendiren o hesap!

FARUK ERDEM
ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Milyonlarca emekliyi, memuru ve asgari ücretliyi ilgilendiren enflasyon rakamları yavaş yavaş şekilleniyor. Gerek Merkez Bankası'nın tahmin ve anketleri, gerekse farklı kurumlardan gelen tahminler yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-49 bandında çıkacağını gösteriyor. Son olarak 2025 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yılın enflasyonu yüzde 41.5 olarak revize edilerek açıklandı.

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!

Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olacağını gösteriyor. Bu da emeklileri ve memurları ilgilendiren Ocak artışlarında belirleyici olacak.

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ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!

Ancak milyonlarca asgari ücretli de gözünü enflasyona dikmiş durumda. Enflasyon rakamları emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette direkt etki etmese de Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakamları değerlendirirken enflasyonu baz alıyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!

Bu yıl ara zam yapılmadığı için de asgari ücret için yıllık enflasyon önemli olacak.

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!

KAÇ LİRAYA ÇIKABİLİR?

OVP'de öngörülen enflasyon oranı asgari ücret belirlenirken de dikkate alınacak. Yıllık yüzde 41.5 enflasyon öngörüsü gerçekleşirse bu oran üzerinden asgari ücretin tespit edilmesi de söz konusu olabilecek.

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