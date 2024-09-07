Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
14:17
ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!
ASGARİ ÜCRET 2025 HABERİ: "Yeni asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu Eylül ayına girilmesiyle birlikte daha da fazla araştırılmaya başlandı. 'Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41.5 yıl sonu enflasyonu yeni asgari ücret rakamını da etkileyecek. Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısında enflasyon rakamları belirleyici olacak. İşte milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretliyi ilgilendiren o hesap!