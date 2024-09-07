ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı!

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Milyonlarca emekliyi, memuru ve asgari ücretliyi ilgilendiren enflasyon rakamları yavaş yavaş şekilleniyor. Gerek Merkez Bankası'nın tahmin ve anketleri, gerekse farklı kurumlardan gelen tahminler yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-49 bandında çıkacağını gösteriyor. Son olarak 2025 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yılın enflasyonu yüzde 41.5 olarak revize edilerek açıklandı.