Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakanlık açıkladı: En ağır tedbirler uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliye artışı bahanesiyle başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz. Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."