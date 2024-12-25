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Haberler Galeri Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakanlık açıkladı: En ağır tedbirler uygulanacak
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:42

Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakanlık açıkladı: En ağır tedbirler uygulanacak

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Yeni asgari ücretin 22.104 olarak açıklanmasının ardından Bakanlıklar fatiş fiyat fırsatçılarına karşı hareket geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacaklarını vurgulayarak "Fiyatlarını haksı şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz." dedi.

Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakanlık açıkladı: En ağır tedbirler uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari Ücret Komisyonu 2025 yılı asgari ücretini 22.104 TL olarak belirledi.

Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakanlık açıkladı: En ağır tedbirler uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Bakanlıklar asgari ücret zammının ardından fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimde bulunan işletmelere karşı harekete geçti.

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Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakanlık açıkladı: En ağır tedbirler uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliye artışı bahanesiyle başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz. Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

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