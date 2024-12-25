Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:42
Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakanlık açıkladı: En ağır tedbirler uygulanacak
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Yeni asgari ücretin 22.104 olarak açıklanmasının ardından Bakanlıklar fatiş fiyat fırsatçılarına karşı hareket geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacaklarını vurgulayarak "Fiyatlarını haksı şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz." dedi.