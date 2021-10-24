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Haberler Galeri Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 için yeni hesap
Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 09:25

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 için yeni hesap

2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Asgari ücret 2022 zammı konusunda ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" vurgusu dikkat çekti. Veriler açıklandıkça asgari ücret konusunda ipuçları da gelmeye başladı. İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 zammı için o yeni hesap…

METE DİRİCE
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 için yeni hesap

Asgari ücret çalışmaları, hakkında ilk açıklamanın gelmesiyle beraber "Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Türkiye'de 7 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren, ayrıca vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini belirleyen asgari ücret 2022 konusunda tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığı başlayacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 için yeni hesap

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAKINDA BAŞLAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'da Türk-İş toplantısında yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirtmiş, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. Asgari ücret sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda asgari ücret bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir" dedi.

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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 için yeni hesap

"ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI ÖRGÜTSÜZ ÇALIŞANLARIN HAYATLARI ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAK"

Bakan Bilgin, asgari ücret düzeyinin esas etkisinin özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Bu dönemde örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 için yeni hesap

PAROLA AYNI: ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce memur zammı konusunda yaptığı açıklamada, "Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözüyle talimatı vermiş, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi memur ve memur emeklisinin lehine enflasyonun üzerinde zam almasıyla sonuçlanmıştı.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 için yeni hesap

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı.

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