Giriş Tarihi: 05.11.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
18:33
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması: Bu düzeyde olmasını hedefliyoruz
2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için yeni ücret belirleme çalışmaları hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik sisteminde herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini belirten Bakan Işıkhan asgari ücret için ise dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...