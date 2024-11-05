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Giriş Tarihi: 05.11.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:33

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması: Bu düzeyde olmasını hedefliyoruz

2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için yeni ücret belirleme çalışmaları hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik sisteminde herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini belirten Bakan Işıkhan asgari ücret için ise dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması: Bu düzeyde olmasını hedefliyoruz

Türkiye nefesini tuttu yeni belirlenecek asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı televizyon programında asgari ücret ve emeklilik sistemi hakkında konuştu.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması: Bu düzeyde olmasını hedefliyoruz

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması: Bu düzeyde olmasını hedefliyoruz

"MAKSİMUM NOKTADA ANLAŞABİLDİKLERİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması: Bu düzeyde olmasını hedefliyoruz

Asgari ücretin belirlenmesi noktasında geçen yıllarda paydaşlarımızdan olan TÜRK-İŞ ve TİSK'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl 17 bin lira olarak belirlemiştik. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip; Ocak ayında uygulamaya geçeriz.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması: Bu düzeyde olmasını hedefliyoruz

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır.

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