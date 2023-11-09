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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 09.11.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 13:36

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret zammı Temmuz ayında yüzde 34 olarak belirlendi. Asgari ücret net 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücrette devlet desteği artarken 2023 yılında toplam zam oranı yüzde 107'yi aştı. Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla asgari ücret çalışmalarına başladı. Asgari ücret için pazarlıkların başlayacağı rakam ortaya çıktı...

METE DİRİCE
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Temmuz döneminde asgari ücret net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zammı yüzde 34 olarak belirledi. Ocak zammı ile beraber asgari ücrete yeniden zam gelecek. Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yetkilileri yeni ücretin tespiti için hazırlıklara başladı. Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 iştişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

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