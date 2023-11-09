ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu! Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret zammı Temmuz ayında yüzde 34 olarak belirlendi. Asgari ücret net 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücrette devlet desteği artarken 2023 yılında toplam zam oranı yüzde 107'yi aştı. Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla asgari ücret çalışmalarına başladı. Asgari ücret için pazarlıkların başlayacağı rakam ortaya çıktı...