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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş'ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 14:15

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş'ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika...Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş ilk açıklamayı yaptı. Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2024 asgari ücret zammı toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı dikkat çekti. Hükümet 3 maddeyi esas alarak asgari ücrete zam meselesine etki edecek. İşte masadaki rakamlar...

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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş’ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 1. toplantısı başladı. 'Asgari ücret 2024 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak' soruları gündemdeki sıcaklığı artırdı. Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hakem rolünü üstlenen hükümetten 5'er kişilik temcilciler katılıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş’ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARLIK ZAMANI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor.

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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş’ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN GELDİ

Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TİSK ve TÜRK-İş'ten geldi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" derken, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da "Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi.

İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı" dedi.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama! | Video

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş’ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret toplantısına her taraftan 5'er kişilik yetkili olmak üzere 15 kişi katılıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete doğrudan talimat verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

Hükümet sosyal adalet mekanizmasını işleterek 3 maddede asgari ücret kararına etki edecek:

  1. Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek
  2. Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek
  3. İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş’ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN TEK ZAM DÖNEMİ

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

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