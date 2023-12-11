ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş’ten ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN GELDİ

Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TİSK ve TÜRK-İş'ten geldi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" derken, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da "Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi.

İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı" dedi.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama! | Video