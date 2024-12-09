Giriş Tarihi: 09.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
13:29
Avrupa'da bir ilk olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi: İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da 3 pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını vurgulayarak yeni uygulama ile İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa'da bir ilk olacak" ifadelerini kullandı.