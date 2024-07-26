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Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:06

Bakan Bayraktar'dan heyecanladıran açıklamalar: Rize'de yeni lokasyon keşfettik!

Mavi vatandaki dev filoya şimdi de yüzer üretim tesisi dahil edildi. Karadeniz'de görev alacak dev tesis, Sakarya Gaz Sahası'nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamalarda, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar’dan heyecanladıran açıklamalar: Rize’de yeni lokasyon keşfettik!

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Yeni keşiflerle ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." dedi.

Bakan Bayraktar’dan heyecanladıran açıklamalar: Rize’de yeni lokasyon keşfettik!

"KARADENİZ VE AKDENİZ SONRASI HEDEF EGE"

Rize açığında yeni lokasyon keşfettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak" diyerek heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2 milyon varil doğal gaz ve petrol ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir." dedi.,

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Bakan Bayraktar’dan heyecanladıran açıklamalar: Rize’de yeni lokasyon keşfettik!

'MAVİ VATANDAKİ DEV FİLOMUZUN YENİ ÜYESİ TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKIYOR'

"Yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor" diyen Bayraktar, bu platformun esas itibarıyla Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi artırmak için planlanan bir ünite olduğunu bildirdi.

Bakan Bayraktar’dan heyecanladıran açıklamalar: Rize’de yeni lokasyon keşfettik!

"YENİ PLATFORM İLE ÜRETİM HEDEFİMİZİ 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliklerinin mevcut sahalarda üretimi en hızlı şekilde arttırmak olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Bayraktar’dan heyecanladıran açıklamalar: Rize’de yeni lokasyon keşfettik!

"DEVASA BİR DENİZ ÜSSÜ"

Platformun kendi başına 10 milyon metreküplük üretim yapacağını belirten Bakan Bayraktar, "Devasa bir deniz üssü. Adeta sanayi tesisi gibi platformda üretimi yapacağız. Boyu 300 metre yani yaklaşık olarak 3 futbol sahası kadar genişliği se 56 metredir. Üzerinde birçok ünite yer alıyor. Deniz tabanından gazı yukarı alıp orada işlediğimiz tekrar deniz tabanından karaya kadar bastığımız bir sistem üzerinde bulunuyor. Sistem direkt olarak BOTAŞ'ın hattına bağlanacak. Oradan da bütün vatandaşlarımızın kullanımına verilecek. Gemi önümüzdeki hafta başı Singapur'dan yola çıkacak yaklaşık 2 aya yakın bir seyir süresi olacak. Gemi Afrika Kıtası'nı dolaşarak Akdeniz'e Cebelitarık'tan girip ondan sonra ülkemize gelecek." diye konuştu.

Bakan Bayraktar "Rize'de yeni lokasyon keşfettik!" | Video

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