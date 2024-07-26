Bakan Bayraktar’dan heyecanladıran açıklamalar: Rize’de yeni lokasyon keşfettik!

"YENİ PLATFORM İLE ÜRETİM HEDEFİMİZİ 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliklerinin mevcut sahalarda üretimi en hızlı şekilde arttırmak olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız." diye konuştu.