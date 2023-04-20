Giriş Tarihi: 20.04.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 15:33

Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklamalar

Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık ateşini yakma serüveni, 20 Ağustos 2020 tarihinde Fatih sondaj gemisinden gelen müjde ile başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.23'te yakma işlemini yapacak ve Türkiye yerli gazına kavuşacak. Tören öncesi açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız" ifadelerini kullandı.