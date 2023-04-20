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Haberler Galeri Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklamalar
Giriş Tarihi: 20.04.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 15:33

Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklamalar

Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık ateşini yakma serüveni, 20 Ağustos 2020 tarihinde Fatih sondaj gemisinden gelen müjde ile başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.23'te yakma işlemini yapacak ve Türkiye yerli gazına kavuşacak. Tören öncesi açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklamalar

Türkiye enerji tarihinin en önemli enerji projesi olan Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde test edilmeye başlandı. 10 bin personelin çalıştığı projede doğal gaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklamalar

BAKAN DÖNMEZ'DEN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazının ilk fazı yarın Filyos'ta devreye alınacak. Gazı karaya çıkardık, testler yapılıyor. Mayıs başı itibarıyla gazı sisteme vermeye başlayacağız. Bugüne kadar tükettiğimiz gazın yüzde 1'ini üretebiliyorduk" dedi. Dönmez, "Bununla çok büyük bir fark yaratmış olduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız. Ben kendi adıma, yarın herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı "Mayısta yerli gazımız sistemde olacak" | Video

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Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklamalar

Peki Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni müjde ne? 710 milyar metreküp doğalgaz ne zaman evlerde kullanılacak? Her eve 25 metreküp doğalgaz ücretsiz mi verilecek? Bakan Dönmez, Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilişkin önemli bilgiler verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının sisteme verilmesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklamalar

"BUGÜN SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ"

"İlk keşfi açıkladığımızda bizi zor uzun bir süreç bekliyor, inşallah Cumhuriyetimizin 100. Yılında gazı karaya getirir naklederiz demiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirdiğimizin mutluluğu içerisindeyiz."

Yeni keşifler yakın! O yeri işaret etti! Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklamalar

"6 BİN İŞ KALEMİNİ BİRLİKTE YÖNETTİK"

Neredeyse bu dönemde 6 bin iş kalemini biz birlikte yönettik. Projelendirme, projeden sonra tedarik süreçleri, boru malzeme vs. Bunların hepsinin imal edilmesi, zamanında getirilmesi, devasa büyük bir projeden bahsediyoruz. Biz bunları neye rağmen yaptık? Covid, küresel krizler, savaşlar, iki büyük depremi birlikte yaşadık. Bu zorlukların içerisinden yüzümüzün akı ile çıktık.

Karadeniz'in yüzlerce metre altındaki gazı doğal gaz işleme tesisine getireceğiz.

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