Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı "Mayısta yerli gazımız sistemde olacak" | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin gelecek" dedi.